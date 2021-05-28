В Україні від початку року зросла кількість самогубств серед дітей та підлітків - Денісова

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що за чотири місяці 2021 року кількість суїцидів або спроб серед дітей та підлітків становить уже 126 випадків, хоча за весь 2020 рік було зафіксовано 123 таких випадків

Як передає RegioNews, про це Денісова повідомила в Facebook.

Серед причин і обставин спроб самогубств, які часто закінчуються летально: сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг - знущання та цькування з боку однокласників, або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків", - розповіла Денісова.

За її даними, останній подібний випадок стався 26 травня у Львові, де через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчинка.

Омбудсмен направила з цього приводу акт реагування до Львівського міського голови з вимогою повного та об’єктивного з’ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання їй медичної та психологічної допомоги.

Раніше повідомлялось, що з вікна багатоповерхового житлового будинку по вулиці Галицька, що в Івано-Франківську з четвертого поверху випала 13-річна дівчина.