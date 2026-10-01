В Днепре разоблачили сеть мошеннических call-центров: изъяли деньги, оружие и девять авто

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре правоохранители прекратили деятельность сети мошеннических call-центров, участники которой, по данным следствия, выманивали деньги у граждан под предлогом выигрышей. Для вывода средств использовали сеть так называемых "дропов"

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в Днепре действовала сеть мошеннических call-центров, работу которой организовала группа лиц с четким распределением ролей. Одни участники контролировали операторов и движение средств, другие занимались оформлением банковских карт на подставных лиц, снятием денег и переводом их в криптовалюту.

Для завладения средств граждан фигуранты осуществляли массовые рассылки в Telegram и Viber. В сообщениях людям сообщали о якобы выигрышах.

Отдельной частью схемы являлось использование так называемых "дропов". По данным правоохранителей, в социальных сетях участники группы размещали объявления о приобретении персональных и идентификационных данных граждан. Эти данные использовались для открытия банковских счетов и получения доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.

В схему, по данным следствия, привлекали не только так называемых "профессиональных дропов", но и студентов, пенсионеров и безработных.

На их данные оформлялись банковские счета и платежные карты, фактический контроль над которыми получали участники группы. В дальнейшем на эти счета поступали средства потерпевших.

Деньги снимали через банкоматы или конвертировали в криптовалюту с помощью P2P-операций.

Часть средств, по версии следствия, были получены преступным путем, фигуранты использовали для приобретения недвижимости, автомобилей премиумкласса, дорогих часов, ювелирных изделий и других высоколиквидных активов.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли более 40 тысяч евро, 18 тысяч долларов и 113 тысяч гривен. Также изъяли оружие и патроны, 158 мобильных телефонов, 35 единиц компьютерной техники, 13 накопителей информации, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдера и 10 банковских карт.

Кроме того, стражи порядка обнаружили два комплекта Starlink и девять автомобилей: AUDI S8, AUDI RS7, AUDI A6, LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, BMW X6M, BMW 535XI, TOYOTA LAND CRUISER 200, SUBARU FORESTER и Cupra Formentor.

Также изъята документация и черновые записи, которые могут иметь значение для расследования.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту мошенничества продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства деятельности сети и круг лиц, причастных к схеме.

Напомним, что жители Прикарпатья потеряли почти полмиллиона гривен из-за мошенников. Правоохранители предупредили о схеме.