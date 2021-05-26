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26 мая 2021, 16:25 45

Дело коррупции в Госкомземе Закарпатья передали в суд

26 мая 2021, 16:25 45
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Фото: Нацполиция
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В Закарпатской области передали в суд обвинительный акт в отношении начальника районного управления Госкомзема в городе Тячев и Тячевском районе и его бывшей заместительницы

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Их подозревают в земельных махинациях, коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Обвиняемые подписали и подтвердили печатью ряд фиктивных документов, что привело к незаконной передаче физическим лицам 5 земельных участков государственной собственности общей площадью почти 10 га", - говорится в сообщении.

В прокуратуре утверждают, что интересам государства нанесено около 1 млн грн убытков, а чиновники действовали в составе организованной группы.

В нее входила и бывшая сотрудница одного из секторов Тячевской РГА. Сейчас она объявлена ​​в розыск", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее чиновникам Госгеокадастра Закарпатья вручили подозрения из-за хищения 54 га земель.

суд уголовное дело земля Закарпатье коррупция Госгеокадастр

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