В Украине впервые будут судить нардепа за кнопкодавство

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Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора 25 мая передали в суд обвинительный акт против действующего депутата Верховной Рады, которого в феврале 2020 года поймали на "кнопкодавстве"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ОГП.

По данным следствия, 21 февраля 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту в сессионном зале парламента депутат трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги. Имя обвиняемого не указано, но в тот день на "кнопкодавстве" поймали внефракционного депутата Владислава Поляка.

Он был избран в Верховную Раду по избирательному округу №73 в Закарпатской области.

Санкция статьи ст. 364-2 УК Украины о неперсональном голосовании предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее ГБР начало расследование по делу "кнопкодавства за Шкарлета".