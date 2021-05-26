Смертність від коронавірусу в Україні зменшилась удвічі, - вчені
В Україні покращилась ситуація з коронавірусом, зокрема зменшилась кількість смертельних випадків від COVID-19
Про це пише RegioNews, посилаючись на прогноз вчених Національної академії наук України.
Як повідомили вчені, смертність від COVID-19 зменшилась більш ніж удвічі, у порівнянні з піковими значеннями початку квітня 2021 року, але все ще залишається високою.
Зазначимо, що за минулу добу в Україні померли від коронавірусу 208 пацієнтів. За весь час пандемії в країні померли 49 893 людей.
Нагадаємо, раніше вчені розповіли, коли в Україні очікується новий спалах коронавірусу.
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