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26 травня 2021, 10:44 182

Смертність від коронавірусу в Україні зменшилась удвічі, - вчені

26 травня 2021, 10:44 182
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Фото з відкритих джерел
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В Україні покращилась ситуація з коронавірусом, зокрема зменшилась кількість смертельних випадків від COVID-19

Про це пише RegioNews, посилаючись на прогноз вчених Національної академії наук України.

Як повідомили вчені, смертність від COVID-19 зменшилась більш ніж удвічі, у порівнянні з піковими значеннями початку квітня 2021 року, але все ще залишається високою.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні померли від коронавірусу 208 пацієнтів. За весь час пандемії в країні померли 49 893 людей.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, коли в Україні очікується новий спалах коронавірусу.

коронавірус Україна хвороба смерті вчені

 
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