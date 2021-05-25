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25 мая 2021, 21:23 106

Перевозчики Черновцов требуют повысить стоимость проезда до 10 гривен

25 мая 2021, 21:23 106
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Фото: Суспільне
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В Черновцах частные перевозчики готовят обращение к городским властям с требованием повысить стоимость проезда с 7 до 10 гривен

Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра Черновцов Игорь Крохмаль, передает RegioNews.

По его словам, мэрия изучит этот вопрос, и проверит, можно ли считать тариф в 10 гривен экономически обоснованным, и соответствует ли он рыночным условиям.

В свою очередь, перевозчики заявляют, что за счет роста тарифа смогут улучшить качество перевозок и закупить новый транспорт.

Напомним, ранее у Кличко сказали, когда в столице может подорожать проезд.

Также сообщалось, что власти Николаева объяснили, почему в городе повышают стоимость проезда.

25 мая в Ровно повысили стоимость проезда в транспорте.

транспорт Черновцы горсовет перевозчики проезд

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