Перевозчики Черновцов требуют повысить стоимость проезда до 10 гривен
В Черновцах частные перевозчики готовят обращение к городским властям с требованием повысить стоимость проезда с 7 до 10 гривен
Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра Черновцов Игорь Крохмаль, передает RegioNews.
По его словам, мэрия изучит этот вопрос, и проверит, можно ли считать тариф в 10 гривен экономически обоснованным, и соответствует ли он рыночным условиям.
В свою очередь, перевозчики заявляют, что за счет роста тарифа смогут улучшить качество перевозок и закупить новый транспорт.
Напомним, ранее у Кличко сказали, когда в столице может подорожать проезд.
Также сообщалось, что власти Николаева объяснили, почему в городе повышают стоимость проезда.
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