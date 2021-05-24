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24 мая 2021, 16:53 508

В Черкассах СБУ остановила деятельность пророссийской ботофермы

24 мая 2021, 16:53 508
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Фото: СБУ
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В Черкассах отрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность ботофермы, которую использовали для дестабилизации ситуации в Украине

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Черкасской области, передает RegioNews.

Ботоферму "поддерживал" житель Черкасс в подсобном помещении собственного частного предприятия. Он обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, предприниматель использовал сим-карты украинских операторов мобильной связи.

За свои услуги он получал средства в криптовалюте через российские виртуальные платежные системы, которые запрещены в Украине решением СНБО.

Через ботоферму интернет-агитаторы распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО, а также пророссийскую пропаганду, направленную на искусственную дестабилизацию ситуации в государстве, свержение конституционного строя и территориальной целостности нашей страны", - добавили в СБУ.

По этим фактам возбудили уголовное и провели обыск, во время которого обнаружили компьютеры, телекоммуникационное оборудование и более 400 сим-карт.

Напомним, ранее в Чернигове блокировали деятельность "ботофермы", которая занималась пропагандой.

Черкассы ботоферма СБУ задержание российская пропаганда

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