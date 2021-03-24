На Волыни СБУ поймала шпиона белорусского КГБ
В Волынской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила шпионскую деятельность агента белорусского КГБ.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Гражданин Республики Беларусь был завербован КГБ и целенаправленно приехал на территорию Украины для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.
Агент должен был выполнить задание по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье:
- состояние защищенности государственной границы Украины;
- порядок его охраны;
- техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;
- компрометирующие данные на пограничников и таможенников и тому подобное.
С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГНС Украины из числа "секретоносителей".
Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.
Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность имела целью организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь.
Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.