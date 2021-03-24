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24 марта 2021, 12:19 17

На Волыни СБУ поймала шпиона белорусского КГБ

24 марта 2021, 12:19 17
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Он собирал информацию о защищенности границы, о порядке ее охраны и пограничников
Он собирал информацию о защищенности границы, о порядке ее охраны и пограничников
Фото: из открытых источников
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В Волынской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила шпионскую деятельность агента белорусского КГБ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Гражданин Республики Беларусь был завербован КГБ и целенаправленно приехал на территорию Украины для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.

Агент должен был выполнить задание по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье:

  • состояние защищенности государственной границы Украины;
  • порядок его охраны;
  • техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;
  • компрометирующие данные на пограничников и таможенников и тому подобное.

С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГНС Украины из числа "секретоносителей".

Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность имела целью организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь.

Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.

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