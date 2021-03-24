На Волыни СБУ поймала шпиона белорусского КГБ

Он собирал информацию о защищенности границы, о порядке ее охраны и пограничников

Он собирал информацию о защищенности границы, о порядке ее охраны и пограничников

Фото: из открытых источников

В Волынской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила шпионскую деятельность агента белорусского КГБ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Гражданин Республики Беларусь был завербован КГБ и целенаправленно приехал на территорию Украины для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.

Агент должен был выполнить задание по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье:

состояние защищенности государственной границы Украины;

порядок его охраны;

техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;

компрометирующие данные на пограничников и таможенников и тому подобное.

С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГНС Украины из числа "секретоносителей".

Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность имела целью организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь.

Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.