Кубракова назначили министром инфраструктуры

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 284 нардепа. Сразу после назначения министр принес присягу члена Кабинета министров.

Известно, что до назначения Кубраков был главой "Укравтодора". В 2019 году он прошел в Верховную Раду по избирательному списку партии "Слуга народа". Однако в ноябре того же года он выиграл конкурс на должность главы "Укравтодора" после увольнения Славомира Новака и сложил депутатский мандат.

Напомним, 18 мая парламент уволил главу Мининфраструктуры Владислава Криклия.