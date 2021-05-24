В Украине впервые за девять месяцев резко упал суточный показатель COVID-19

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В Украине за 23 мая COVID-19 обнаружили у 1334 человек, госпитализировали 1019 больных, зафиксировано 68 летальных случаев, 6999 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 23 мая - 86 детей и 21 медработник.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 8684 человека, методом ИФА - 1462 человека, экспресс-тестами - 5951 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 183 855 человек, из них 1 957 560 выздоровели, летальных исходов - 49 436.

Напомним, 22 мая в Украине лабораторно подтвердили 2 533 новых случаев COVID-19, умерли 89 пациентов.