08:56  24 мая
В Украине впервые за девять месяцев резко упал суточный показатель COVID-19
13:29  23 мая
В Кабмине обязали АЗС продавать бензин не дороже 30 грн
08:11  24 мая
Ситуация на Донбассе: боевики шесть раз обстреляли позиции ООС, ранен украинский воин
UA | RU
UA | RU
24 мая 2021, 08:56 25

В Украине впервые за девять месяцев резко упал суточный показатель COVID-19

24 мая 2021, 08:56 25
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 23 мая COVID-19 обнаружили у 1334 человек, госпитализировали 1019 больных, зафиксировано 68 летальных случаев, 6999 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 23 мая - 86 детей и 21 медработник.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 8684 человека, методом ИФА - 1462 человека, экспресс-тестами - 5951 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 183 855 человек, из них 1 957 560 выздоровели, летальных исходов - 49 436.

Напомним, 22 мая в Украине лабораторно подтвердили 2 533 новых случаев COVID-19, умерли 89 пациентов.

Минздрав коронавирус пандемия госпитализация смерти

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram