В Славянске бывший боевик застрелил мужчину

Фото: Нацполиция

В Славянске бывший боевик, ранее судимый за сепаратизм и участие в незаконных вооруженных формированиях, из огнестрельного оружия убил мужчину

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Славянска и Лимана.

Указано, что тело убитого 56-летнего мужчины обнаружили соседи в гараже, расположенного в микрорайоне Целинный. Полицейские установили человека, причастного к убийству. Им оказался 35-летний ранее судимый по ст. 260 Уголовного кодекса Украины житель Славянска.

Полиция провела обыск в доме фигуранта дела и изъяла пистолет – орудие преступления, автомат Калашникова и патроны к ним. Выяснилось, что оружие осталось у фигуранта со времен его пребывания в рядах незаконных вооруженных формированиях "ДНР".

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножом.