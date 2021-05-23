В Днепре школьник поджег себя ради видео
В Днепре на пляже в Приднепровске подросток облил себя неизвестным веществом и поджег
Об этом сообщает издание "Наше місто", передает RegioNews.
По словам очевидцев, вечером 22 мая компания подростков гуляла на пляже. Вероятно, они хотели снять видео для социальных сетей.
Один из ребят школьного возраста облил себя неизвестным веществом - вероятно, бензином, и загорелся. Ребенка экстренно госпитализировали. Врачи установили, что у него обгорело 65% тела.
Также, по словам медиков, у школьника обожженные внутренние органы.
Напомним, ранее в дом депутата Черкасского горсовета бросили "коктейль Молотова"
В одесской школе во время урока в руках у подростка взорвалась петардаВсе новости »
21 мая 2021, 13:42На Харьковщине в центре психологической реабилитации отравились трое детей
21 мая 2021, 10:41В Кировоградской области во время урагана сорвало крышу со школы
20 мая 2021, 15:04
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского