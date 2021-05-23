В Днепре школьник поджег себя ради видео

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В Днепре на пляже в Приднепровске подросток облил себя неизвестным веществом и поджег

Об этом сообщает издание "Наше місто", передает RegioNews.

По словам очевидцев, вечером 22 мая компания подростков гуляла на пляже. Вероятно, они хотели снять видео для социальных сетей.

Один из ребят школьного возраста облил себя неизвестным веществом - вероятно, бензином, и загорелся. Ребенка экстренно госпитализировали. Врачи установили, что у него обгорело 65% тела.

Также, по словам медиков, у школьника обожженные внутренние органы.

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