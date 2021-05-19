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19 мая 2021, 13:28 392

В дом депутата Черкасского горсовета бросили "коктейль Молотова"

19 мая 2021, 13:28 392
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Фото из открытых источников
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В Черкассах в ночь на 19 мая неизвестные бросили бутылки с легковоспламеняющимся веществом во двор депутата городского совета Алексея Мельника.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черкасской области.

Как отметили в полиции, пострадавших в результате действий злоумышленников нет. Вещественные доказательства изъяли и направили на соответствующие экспертные исследования.

Полиция возбудила дело по ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

На инцидент отреагировал и городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко, выразив возмущение инцидентом.

По информации местных СМИ, в результате действий неизвестных произошло возгорание части здания и мебели. Сам Мельник отметил, что во время поджога в доме находилась его семья, но, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, недавно на Буковине бросили "коктейль Молотова" в дом главы ОТГ Георгия Коблюка.

Украина Черкассы депутат горсовет коктейль молотова

 
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