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21 мая 2021, 13:42 287

В одесской школе во время урока в руках у подростка взорвалась петарда

21 мая 2021, 13:42 287
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Фото: из открытых источников
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В Подольске Одесской области в школе во время урока в руках у 13-летнего подростка взорвалась петарда, школьнику оторвало палец

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший "скорой" был доставлен в больницу.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о ее правовой квалификации.

Напомним, в Харьковской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в центре социально-психологической реабилитации детей и семей "Гармония", были госпитализированы трое детей.

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