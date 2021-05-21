В одесской школе во время урока в руках у подростка взорвалась петарда
В Подольске Одесской области в школе во время урока в руках у 13-летнего подростка взорвалась петарда, школьнику оторвало палец
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший "скорой" был доставлен в больницу.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о ее правовой квалификации.
Напомним, в Харьковской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в центре социально-психологической реабилитации детей и семей "Гармония", были госпитализированы трое детей.
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