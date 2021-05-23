У Дніпрі школяр підпалив себе заради відео

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У Дніпрі на пляжі у Придніпровську підліток облив себе невідомою речовиною і підпалив

Про це повідомляє видання "Наше місто", передає RegioNews.

За словами очевидців, ввечері 22 травня компанія підлітків гуляла на пляжі. Ймовірно, вони хотіли зняти відео для соціальних мереж.

Один із хлопців шкільного віку облив себе невідомою речовиною – ймовірно, бензином, і загорівс. Дитину екстренно госпіталізували. Лікарі встановили, що в нього обгоріло 65% тіла.

Також за словами медиків, у школяра обпечені внутрішні органи.

Нагадаємо, раніше на подвір'я депутата Черкаської міськради кинули "коктейль Молотова".