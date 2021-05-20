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20 мая 2021, 15:04 301

В Кировоградской области во время урагана сорвало крышу со школы

20 мая 2021, 15:04 301
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Фото: из открытых источников
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В селе Красноселка Александровского района во время урагана ветер повредил крышу школы, но больше всего пострадал спортивный зал. Школьников перевели на дистанционное обучение

Как передает RegioNews, об этом "Суспільному"рассказала директор Любовь Нестройна.

"Вчера вечером поднялся сильный ветер и начался дождь, который шел в течение часа. Местные жители говорят, что видели смерч или торнадо, которое пошло прямо на нашу школу. Больше всего задело спортивный зал, пораскрывало шифер. Разбито одно большое металлопластиковое окно, еще в 10 окнах побиты стекла. Ущерб нанесен хороший", - говорит Нестройная.

По ее словам, в это время в школе никого не было, потому что последствия могли быть трагические.

Мы не могли вытащить руками шифер, застрявший в земле. Возле жилого дома, который расположен рядом возле школы, сорвало металлическую лестницу, такой сильный был ветер", - добавила она.

После непогоды усилиями работников школы, местных жителей и старосты села крышу школы накрыли пленкой.

На месте происшествия работает специальная комиссия из Александровки, которая будет оценивать ущерб нанесенный непогодой.

Ранее сообщалось, что в Украине 17 мая из-за сложных погодных условий (дождь и порывы ветра) обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях.

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