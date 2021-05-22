Утром на Донбассе тяжело ранили украинского защитника
Сегодня, 22 мая, в результате вражеского обстрела тяжело ранили украинского военного, сейчас он в больнице
Об этом сообщило командование оперативно-тактической группировки "Восток", передает RegioNews.
Сообщается, что в военного попал снайпер. Воина доставили в госпиталь, его состояние тяжелое.
На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ.
Напомним, за прошедшие сутки, 21 мая, в районе проведения ООС зафиксировали восемь обстрелов. Двое украинских военных ранены, еще один получил травмы.
На Донбассе ранили двух украинских военных, еще один получил травмыВсе новости »
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