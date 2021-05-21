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На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов, зафиксировано 5 обстрелов
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21 мая 2021, 17:40 22

На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов, зафиксировано 5 обстрелов

21 мая 2021, 17:40 22
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 21 мая в зоне проведения ООС было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, вблизи населенного пункта Новоселовка боевики два раза стреляли из запрещенных минометов 82-го калибра. Такое же вооружение было применено неподалеку Песков, возле этого населенного пункта противник также вел обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного враг вел огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а у поселка Гнутово - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

За сутки саперы разминировали более 10 гектаров территории и передали на уничтожение 48 взрывоопасных предметов.

Напомним, 20 мая в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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