На Донбассе боевики усиливают военную подготовку - разведка
Командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает наращивать боеспособность оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
С 17 мая в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов проводятся масштабные командно-штабные учения. Контроль за проведением мероприятий осуществляется офицерами штаба Южного военного округа ВС РФ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что особое внимание уделяется вопросам обеспечения подготовки личного состава резерва.
Также оккупанты проводят агитационную работу среди резервистов с целью вербовки их для прохождения военной службы по контракту в их подразделениях.
Напомним, 20 мая в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.