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На Донбассе боевики усиливают военную подготовку - разведка
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21 мая 2021, 14:42 108

На Донбассе боевики усиливают военную подготовку - разведка

21 мая 2021, 14:42 108
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Фото: из открытых источников
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Командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает наращивать боеспособность оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С 17 мая в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов проводятся масштабные командно-штабные учения. Контроль за проведением мероприятий осуществляется офицерами штаба Южного военного округа ВС РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что особое внимание уделяется вопросам обеспечения подготовки личного состава резерва.

Также оккупанты проводят агитационную работу среди резервистов с целью вербовки их для прохождения военной службы по контракту в их подразделениях.

Напомним, 20 мая в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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