Обстрелы на Донбассе продолжаются: за сутки зафиксировано 10 нарушений режима "тишины"

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За прошедшие сутки, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Павлополя враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что вооруженные формирования РФ совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Авдеевка, Троицкое и Марьинка, а возле Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку поселков Шумы и Гнутово российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов, а возле Песков – из стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников нет. На обстрелы противника открывался ответный огонь", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 21 мая, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи Песков противник открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде населенного пункта Водяное оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.

Напомним, 20 мая в зоне проведения ООС было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.