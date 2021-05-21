16:56  21 мая
Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac
16:02  21 мая
Назначен временный и. о. председателя "Укравтодора"
14:42  21 мая
На Донбассе боевики усиливают военную подготовку - разведка
UA | RU
UA | RU
21 мая 2021, 12:52 6

Омбудсмен рассказала, сколько украинцев внесли в список на обмен пленными

21 мая 2021, 12:52 6
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В списке Украины на обмен пленных из ОРДЛО находятся 285 украинцев, которые пребывают на оккупированной территории Донбасса

Как пишет RegioNews, об этом в эфире "Общественное. Радио" сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, боевики в своем списке указали 90 человек. Из них украинская сторона подтвердила 15.

"В нашем же списке, который касается возвращения наших граждан из мест несвободы в ОРДЛО, 285 человек, среди них 44 военных. Почти все они подтверждены. Можно двигаться по принципу, согласованным в Минске, имею в виду обмен "всех на всех", это означает всех установленных на всех установленных", - сообщила Денисова.

Напомним, недавно в ТКГ сообщили о шансе разблокировать процесс обмена пленными. Известно, что раньше террористы передали Украине списки на обмен пленными. С украинской стороны соответствующие документы были готовы еще зимой, однако тогда оккупанты не шли на диалог.

обмен пленных Донбасс Украина Людмила Денисова Омбудсмен

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua