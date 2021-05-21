Омбудсмен рассказала, сколько украинцев внесли в список на обмен пленными

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В списке Украины на обмен пленных из ОРДЛО находятся 285 украинцев, которые пребывают на оккупированной территории Донбасса

Как пишет RegioNews, об этом в эфире "Общественное. Радио" сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, боевики в своем списке указали 90 человек. Из них украинская сторона подтвердила 15.

"В нашем же списке, который касается возвращения наших граждан из мест несвободы в ОРДЛО, 285 человек, среди них 44 военных. Почти все они подтверждены. Можно двигаться по принципу, согласованным в Минске, имею в виду обмен "всех на всех", это означает всех установленных на всех установленных", - сообщила Денисова.

Напомним, недавно в ТКГ сообщили о шансе разблокировать процесс обмена пленными. Известно, что раньше террористы передали Украине списки на обмен пленными. С украинской стороны соответствующие документы были готовы еще зимой, однако тогда оккупанты не шли на диалог.