08:59  17 мая
В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно
09:42  17 мая
Непогода в Украине: обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях
08:11  17 мая
На Донбассе за сутки зафиксировали 15 нарушений: оккупанты били из всех видов вооружений
UA | RU
UA | RU
17 мая 2021, 15:53 236

Минздрав не планирует закрывать на карантин школы в следующем учебном году

17 мая 2021, 15:53 236
Читайте також українською мовою
В осенне-зимний период ожидается новая волна пандемии COVID-19
В осенне-зимний период ожидается новая волна пандемии COVID-19
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения планирует исключить школы из списка учреждений, которые будут закрывать при локдануне в следующем учебном году.

Об этом во время брифинга заявил Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, учителей планируют как можно скорее провакцинировать от коронавируса, поэтому Минздрав определил их как приоритетную группу.

У нас все учителя будут вакцинированы для того, чтобы, если будут жесткие карантинные ограничения, рассматривать школу по-другому, не закрывать, потому что онлайн-образование не заменит офлайн-образования", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что работникам образования выделят почти полмиллиона доз вакцины Pfizer.

коронавирус карантин школы учителя локдаун

Большинство украинцев считает, что страна должна начать собственную разработку COVID-вакцины
17 мая 2021, 14:29
C 1 июля в Украине хотят запустить "паспорт вакцинации"
17 мая 2021, 10:39
За сутки в Украине прививки от COVID-19 получили более двух тысяч человек
17 мая 2021, 10:06
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram