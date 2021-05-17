Минздрав не планирует закрывать на карантин школы в следующем учебном году
В осенне-зимний период ожидается новая волна пандемии COVID-19
В осенне-зимний период ожидается новая волна пандемии COVID-19
Министерство здравоохранения планирует исключить школы из списка учреждений, которые будут закрывать при локдануне в следующем учебном году.
Об этом во время брифинга заявил Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.
По его словам, учителей планируют как можно скорее провакцинировать от коронавируса, поэтому Минздрав определил их как приоритетную группу.
У нас все учителя будут вакцинированы для того, чтобы, если будут жесткие карантинные ограничения, рассматривать школу по-другому, не закрывать, потому что онлайн-образование не заменит офлайн-образования", - заявил Ляшко.
Напомним, ранее сообщалось, что работникам образования выделят почти полмиллиона доз вакцины Pfizer.
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