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21 мая 2021, 10:13 337

В Украине сегодня стартует основная сессия ВНО-2021: что нужно знать

21 мая 2021, 10:13 337
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 21 мая, в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Так, первыми пройдут тестирование по химии

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

В начале следующей недели (24 и 25 мая) состоится второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021.

Отмечается, что допуск участников к тестированию начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Участников будут допускать только после прохождения термометрии и идентификации. Для этого с собой необходимо иметь:

  • оригинал сертификата ВНО;
  • паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;
  • приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Если не будет какого-то из документов, участника не допустят к сдаче тестирования. Также в участии будет отказано, если человек опоздает и прибудет в пункт тестирования после 10:50.

Кроме того, на тестирование рекомендуют взять 2-3 ручки насыщенного черного цвета, бутылочку с питьевой водой без этикетки и средства индивидуальной защиты.

Напомним, с 6 мая стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО. Для регистрации нужно подготовить пакет документов.

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