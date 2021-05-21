В Украине сегодня стартует основная сессия ВНО-2021: что нужно знать

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Сегодня, 21 мая, в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Так, первыми пройдут тестирование по химии

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

В начале следующей недели (24 и 25 мая) состоится второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021.

Отмечается, что допуск участников к тестированию начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Участников будут допускать только после прохождения термометрии и идентификации. Для этого с собой необходимо иметь:

оригинал сертификата ВНО;

паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;

приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Если не будет какого-то из документов, участника не допустят к сдаче тестирования. Также в участии будет отказано, если человек опоздает и прибудет в пункт тестирования после 10:50.

Кроме того, на тестирование рекомендуют взять 2-3 ручки насыщенного черного цвета, бутылочку с питьевой водой без этикетки и средства индивидуальной защиты.

Напомним, с 6 мая стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО. Для регистрации нужно подготовить пакет документов.