16:56  21 мая
Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac
16:02  21 мая
Назначен временный и. о. председателя "Укравтодора"
17:40  21 мая
На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов, зафиксировано 5 обстрелов
UA | RU
UA | RU
21 мая 2021, 17:18 3

Минздрав заявляет о начале COVID-вакцинации жителей ОРДЛО и Крыма

21 мая 2021, 17:18 3
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ближайшее время стартует процесс вакцинации от коронавируса жителей временно оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма, в первую очередь прививки будут делать лицам старше 65 лет

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Согласно информации министерства, на вакцинацию граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, пойдет партия вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

500 тысяч доз этого препарата Украина получила в конце апреля, вакцина уже прошла лабораторный контроль.

Согласно решению Оперативного штаба Минздрава, будут проводить вакцинацию граждан в возрасте от 65 лет в пунктах вакцинации на подконтрольных Украине территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Минздрав вакцинация ОРДЛО Крым вакцина оккупация

Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac
21 мая 2021, 16:56
В Крыму оккупационный суд приговорил украинца к 11 годам строгого режима
21 мая 2021, 15:32
В Украине за сутки почти пять тысяч новых больных COVID-19
21 мая 2021, 08:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram