Минздрав заявляет о начале COVID-вакцинации жителей ОРДЛО и Крыма

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В ближайшее время стартует процесс вакцинации от коронавируса жителей временно оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма, в первую очередь прививки будут делать лицам старше 65 лет

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Согласно информации министерства, на вакцинацию граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, пойдет партия вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

500 тысяч доз этого препарата Украина получила в конце апреля, вакцина уже прошла лабораторный контроль.

Согласно решению Оперативного штаба Минздрава, будут проводить вакцинацию граждан в возрасте от 65 лет в пунктах вакцинации на подконтрольных Украине территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.