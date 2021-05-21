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21 мая 2021, 16:40

На Львовщине посреди улицы заживо сгорел мужчина

21 мая 2021, 16:40
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В поселке Славское, что во Львовской области, посреди улицы заживо сгорел 58-летний мужчина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Чрезвычайные новости".

Тело покойного троюродного брата нашла его сестра, которая вечером возвращалась домой. Она заметила дым на поляне и пожар.

"Увидела дым и сразу бросилась сюда. Там он сидел, уже обгоревший. Он был еще жив, я побежала к соседке и вызвала скорую", - рассказала сестра покойного.

Мужчина пытался что-то сказать родным, однако они его не расслышали. Пострадавшего медики забрали в реанимацию. Местный врач рассказала, что у мужчины было практически 90-95% поражения тела.

Местные жители рассказывают, что 58-летний покойный мужчина был добрым человеком и всем помогал. Родственники пытаются понять, что стало причиной трагедии. Соседи подозревают, что мужчина, возвращаясь из магазина, сел на лужайке отдохнуть и вероятно закурил. Возможно, он задремал, а пожар произошел из-за окурка.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине нашли тела двух человек в сгоревшем железнодорожном вагоне.

Украина Львов пожар смерть ЧП

 
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