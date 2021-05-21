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21 мая 2021, 14:57 882

В Раде хотят усовершенствовать оказание помощи семьям с детьми: что предлагают

21 мая 2021, 14:57 882
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Фото из открытых источников
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Народные депутаты поддержали за основу законопроект №3124, который предусматривает совершенствование оказания помощи семьям с детьми

"За" проголосовали 272 нардепа, пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседание Рады.

В пояснительной записке указано, что этот документ лишит правительство возможности уклоняться от предоставления льгот таким семьям.

Документ предлагает исключить из совокупного дохода семьи льготника, который используется при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, начисленных социальных пособий на ребенка/детей.

В совокупный доход семьи льготника предлагают не включать следующие пособия на ребенка:

  • пособие по беременности и родам;
  • помощь при рождении ребенка;
  • помощь на детей одиноким матерям (родителям);
  • помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
  • помощь при усыновлении ребенка;
  • временную госпомощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
  • государственную социальную помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам;
  • пенсию в связи с потерей кормильца.

Ранее сообщалось, что Кабмин упростил условия назначения жилищных субсидий.

Украина помощь закон пенсия дети

 
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