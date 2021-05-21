В Киеве ночью сгорел ресторан
В Киеве в ночь на пятницу, 21 мая, в Дарницком районе загорелся ресторан, расположенный на улице Срибнокильской
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Киев оперативный".
О причинах возникновения масштабного пожара пока информации нет. Судя по видеокадрам, мощное пламя практически полностью уничтожило ресторан.
Напомним, недавно в Харькове горела многоэтажка. Из дома эвакуировали жителей, поскольку плотным дымом затянуло весь подъезд.
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