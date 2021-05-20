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20 мая 2021, 10:32 665

В Одессе стреляли в кабинет главы райсуда

20 мая 2021, 10:32 665
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Фото из открытых источников
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В Одессе неизвестный обстрелял рабочий кабинет председателя Приморского районного суда Сергея Кичмаренко, что на улице Балковской

Об этом сообщил судья-спикер по уголовной специализации указанного суда Виктор Иванов, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Он подчеркнул, что на место происшествия была вызвана полиция. Эксперт осмотрел место происшествия и опросил сотрудников. Происшествие, вероятно, произошло на выходных.

"У нас больше информации нет", - сказал Иванов.

В региональном главке Нацполиции сообщили, что по данному факту уже возбудили дело по ч. 1 ст. 377 (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса.

Напомним, недавно в Одессе возле школы №32 произошла стрельба.

Украина Одесса стрельба обстрел судья

 
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