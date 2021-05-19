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В Украине из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта и затоплены улицы
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19 мая 2021, 09:18 8

В Украине из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта и затоплены улицы

19 мая 2021, 09:18 8
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Фото: Facebook
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Из-за осложнения погодных условий в Украине спасатели фиксируют затопление улиц и домов. Также было обесточено более двух десятков населенных пунктов в четырех областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Червонограде, что на Львовщине, затопило улицы и дома. В городе произошло подтопление подвала городской больницы, трех жилых домов, частично трех улиц.

Подразделениями ГСЧС откачано 650 м3 воды и отбуксировано 7 автомобилей. К работам от ГСЧС привлечено 14 человек и 6 ед. техники. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Кроме того, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 23 населенных пункта в 4 областях, а именно: Житомирская - 13, Сумской - 6, Донецк - 2 и Кировоградская - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в Украине 17 мая из-за сложных погодных условий (дождь и порывы ветра) обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях.

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