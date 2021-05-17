В Ровенской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

В салоне транспортного средства находились около 20 пассажиров

В салоне транспортного средства находились около 20 пассажиров

Фото: Нацполиция

В селе Мирогоща Дубненского района Ровенской области перевернулся автобус, в котором находились около 20 пассажиров.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Сообщается, что ДТП произошло около 08:15. 28-летний житель Ровно, водитель маршрутного такси сообщением "Дубно-Ровно", избегая столкновения с легковушкой, которая выезжала со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого - на обочину, в результате чего автобус перевернулся.

Отмечается, что в больницу доставили четырех пассажиров. Их состояние сейчас оценивают медики.

Водитель по внешним признакам трезв, начато досудебное расследование

Напомним, на днях на Луганщине водитель навеселе наехал на подростков, в результате чего погиб мальчик.