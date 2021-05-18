В Северодонецке произошел взрыв на детской площадке, пострадал ребенок

Фото полиции в Луганской области

Во вторник вечером, 18 мая, в Северодонецке произошел взрыв боеприпаса на детской площадке. В результате инцидента пострадала девятилетняя девочка

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Луганской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел около 17 часов на детской площадке по улице Энергетиков.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые ограничили доступ на площадку других лиц.

По предварительным данным, произошел взрыв сигнального патрона.

На месте происшествия правоохранители обнаружили еще два аналогичных патрона, которые находились в кустах и на скамейке.

Известно, что указанные опасные предметы нашли ребята, которые проживают в этом же дворе, на помойке и спрятали их в кустах, а пострадавшая девочка их нашла.

Сейчас девочке оказывается помощь в больнице города, у нее диагностировано рассечение брови, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 января в винницком детском саду произошел взрыв, трое детей получили ожоги.