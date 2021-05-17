В Виннице мужчина посреди улицы устроил резню: двое пострадавших

Мужчина нанес прохожим непроникающие раны лица и рук

Мужчина нанес прохожим непроникающие раны лица и рук

Фото из открытых источников

В Виннице мужчина с ножом набросился на прохожих, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщила "Общественному" пресс-секретарь областного управления полиции Анна Олейник, пишет RegioNews.

Правоохранителей вызвали очевидцы. Нарушителя задержали сразу.

По предварительным данным, мужчина (1998 г. р.) нанес непроникающие раны лица и рук двум жителям, которые шли по улице. Им оказали медицинскую помощь.

По словам Олейник, нарушитель вел себя неадекватно. Сейчас выясняют, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Мужчине грозит наказание за хулиганство с применением холодного оружия.

Напомним, недавно в Киеве мужчина устроил резню посреди улицы за замечание по поводу выгула собаки.