В Виннице мужчина посреди улицы устроил резню: двое пострадавших
Мужчина нанес прохожим непроникающие раны лица и рук
Мужчина нанес прохожим непроникающие раны лица и рук
В Виннице мужчина с ножом набросился на прохожих, в результате чего два человека получили ранения.
Об этом сообщила "Общественному" пресс-секретарь областного управления полиции Анна Олейник, пишет RegioNews.
Правоохранителей вызвали очевидцы. Нарушителя задержали сразу.
По предварительным данным, мужчина (1998 г. р.) нанес непроникающие раны лица и рук двум жителям, которые шли по улице. Им оказали медицинскую помощь.
По словам Олейник, нарушитель вел себя неадекватно. Сейчас выясняют, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Мужчине грозит наказание за хулиганство с применением холодного оружия.
Напомним, недавно в Киеве мужчина устроил резню посреди улицы за замечание по поводу выгула собаки.
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