Сутки на Донбассе: боевики вели обстрелы из жилых кварталов Донецка

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За прошедшие сутки, 17 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Новолуганское и в районе Песков враг открывал огонь из минометов 120-го, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Зайцево противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а возле поселка Опытное – еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде поселка Новотошковское российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Причепиловки враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В направлении Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения.

Украинская сторона СЦКК сообщает об использовании оккупантами практики ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

В частности, вечером 17 мая, наемниками был осуществлен обстрел позиций ВСУ в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 и 120 мм непосредственно из жилых кварталов Донецка. В качестве мест огневых позиций минометов оккупанты выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от Городской клинической больницы №21. Целью действий наемников было провоцирования подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня в ответ.

По состоянию на 7 часов утра, 18 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 17 мая в зоне проведения ООС было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.