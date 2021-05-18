Нардеп Яценко снова стал членом фракции "Батьківщина"

Об этом во время заседания парламента сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет RegioNews.

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с ч. 3 ст. 60 закона о регламенте Верховной Рады сообщаю о вхождении народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина", - сказал Стефанчук.

Известно, что Яценко уже когда-то входил в команду Юлии Тимошенко. На выборах 2007 года он был избран депутатом от БЮТ, но в 2011 году перешел во фракцию Партії регіонів, в составе которой голосовал, в частности, за пакет так называемых "диктаторских законов".

Напомним, что в парламенте девятого созыва Яценко ранее был членом депутатской группы "За майбутнє", однако 16 февраля 2021 года покинул ее.

Ранее сообщалось, что Яценко является одним из нардепов парламента девятого созыва, который до сих пор не стал автором ни одного принятого закона.