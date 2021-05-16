В центре Харькова взорвали здание заброшенного элеватора

Элеватор не работает с середины 1990-х годов

Элеватор не работает с середины 1990-х годов

Фото Суспильне.Харьков

16 мая в районе Южного вокзала в Харькове демонтировали часть заброшенного элеватора. Посмотреть на взрыв собрались около сотни людей. Демонтаж прошел успешно.

Об этом сообщает Суспильне.Харьков, передает RegioNews.

Перед взрывом коммунальщики перекрыли движение по улице Евгения Котляра.

В 10: 00 прогремел взрыв — здание падало в сторону спорткомплекса "Локомотив". Поднялся столб пыли.

Элеватор стоит в центре города и, честно говоря, не украшает наш город. Мы вопросом сноса и взрыва именно этого здания занимались месяц, — сказал председатель правления "Жилстрой-1", которая застроит территорию, Валерий Арутюнов.

По его словам, это был не последний подрыв.

Позади стоит меньшее здание. Мы взорвали большое здание, а там уже подготовимся и в течение месяца тоже взорвем, — добавил он.

На этом месте планируется строительство жилого микрорайона.

Как сообщалось, 27 апреля в Киеве произошли столкновения полиции и ФОПов из-за сноса МАФов. Некоторых протестующих полиция отвезла в отделение.