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16 мая 2021, 13:08 8

В центре Харькова взорвали здание заброшенного элеватора

16 мая 2021, 13:08 8
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Элеватор не работает с середины 1990-х годов
Элеватор не работает с середины 1990-х годов
Фото Суспильне.Харьков
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16 мая в районе Южного вокзала в Харькове демонтировали часть заброшенного элеватора. Посмотреть на взрыв собрались около сотни людей. Демонтаж прошел успешно.

Об этом сообщает Суспильне.Харьков, передает RegioNews.

Перед взрывом коммунальщики перекрыли движение по улице Евгения Котляра.

В 10: 00 прогремел взрыв — здание падало в сторону спорткомплекса "Локомотив". Поднялся столб пыли.

Элеватор стоит в центре города и, честно говоря, не украшает наш город. Мы вопросом сноса и взрыва именно этого здания занимались месяц, — сказал председатель правления "Жилстрой-1", которая застроит территорию, Валерий Арутюнов.

По его словам, это был не последний подрыв.

Позади стоит меньшее здание. Мы взорвали большое здание, а там уже подготовимся и в течение месяца тоже взорвем, — добавил он.

На этом месте планируется строительство жилого микрорайона.

Как сообщалось, 27 апреля в Киеве произошли столкновения полиции и ФОПов из-за сноса МАФов. Некоторых протестующих полиция отвезла в отделение.

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