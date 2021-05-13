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13 мая 2021, 13:59 347

На Львовщине произошел взрыв газа в жилом доме

13 мая 2021, 13:59 347
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Дом был разрушен полностью
Дом был разрушен полностью
Фото: ГСЧС
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В Золочевском районе Львовской области в результате взрыва газа полностью сгорел жилой дом.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook ГУ ГСЧС Львовской области.

Отмечается, что взрыв произошел в деревянном жилом доме, крытом шифером. На момент прибытия пожарных дом был разрушен полностью.

Также возгорание возникло в рядом стоящем здании на площади 1 кв. м. В настоящее время спасатели полностью ликвидировали пожар.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, недавно в Киеве на 25 этаже жилого дома загорелась квартира.

Украина Львов пожар взрыв Дом

 
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