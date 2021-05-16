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16 мая 2021, 12:06 4

В Украине за сутки вакцинировано против COVID-19 более 6 тысяч человек

16 мая 2021, 12:06 4
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Меньше прививок сделано в Черкасской области
Меньше прививок сделано в Черкасской области
Фото из открытых источников
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6 164 человека привиты против COVID-19 за сутки 15 мая 2021 года в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ, передает RegioNews.

939 238 человек привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом), - цитирует пресс-служба министра Степанова.

Больше всего прививок за сутки сделали в Одесской области (482 прививки) на Буковине (464) и на Харьковщине (400). Более 300 человек вакцинировали на Херсонщине (392), на Полтавщине (371), на Киевщине (339) и в столице (336). Львовщина едва превысила этот показатель - здесь вакцинировано 302 человека, Черниговщина чуть не добралась до него – 298 вакцинированных.

Меньше всего привитых за сутки на Черкасщине - всего 57.

Прививка проводилась 142 мобильными бригадами по иммунизации и 308 пунктами прививки.

По состоянию на 15 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 человек.

Как сообщалось, в Моршине в рамках COVID-эксперимента вакцинировали 61% населения. Пилотный проект по вакцинации начался в городе 16 апреля.

Также Украина получит 90 миллионов евро от Всемирного банка на вакцинацию граждан. За эти средства планируют прививать 10 миллионов украинцев.

вакцина Буковина Черкасская область регионы Одесская область вакцинация

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