В Украине за сутки вакцинировано против COVID-19 более 6 тысяч человек

Меньше прививок сделано в Черкасской области

Меньше прививок сделано в Черкасской области

Фото из открытых источников

6 164 человека привиты против COVID-19 за сутки 15 мая 2021 года в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ, передает RegioNews.

939 238 человек привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом), - цитирует пресс-служба министра Степанова.

Больше всего прививок за сутки сделали в Одесской области (482 прививки) на Буковине (464) и на Харьковщине (400). Более 300 человек вакцинировали на Херсонщине (392), на Полтавщине (371), на Киевщине (339) и в столице (336). Львовщина едва превысила этот показатель - здесь вакцинировано 302 человека, Черниговщина чуть не добралась до него – 298 вакцинированных.

Меньше всего привитых за сутки на Черкасщине - всего 57.

Прививка проводилась 142 мобильными бригадами по иммунизации и 308 пунктами прививки.

По состоянию на 15 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 человек.

Как сообщалось, в Моршине в рамках COVID-эксперимента вакцинировали 61% населения. Пилотный проект по вакцинации начался в городе 16 апреля.

Также Украина получит 90 миллионов евро от Всемирного банка на вакцинацию граждан. За эти средства планируют прививать 10 миллионов украинцев.