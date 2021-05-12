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12 мая 2021, 10:19 283

Украина получит 90 миллионов евро от Всемирного банка на вакцинацию людей

12 мая 2021, 10:19 283
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За эти средства планируют привить 10 миллионов украинцев
За эти средства планируют привить 10 миллионов украинцев
Фото: из открытых источников
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Всемирный банк выделит Украине деньги в размере 90 миллионов евро для проведения вакцинации 10 миллионов украинцев. 

Как передает RegioNews, об этом говорится в сюжете "ТСН".

Предполагается, что данные средства предназначены для закупки вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX. С помощью данных средств будут возмещены расходы на вакцинацию 10 миллионов человек.

Отмечается, что речь идет, как о самой прививке, так и о создании инфраструктуры для хранения и доставки препаратов, расширения тестирований на COVID-19 и информирования граждан о вакцинации.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов подал предложение, чтобы люди, которые записались на прививку от коронавируса через приложение "Дія", проходили вакцинацию в отдельные дни. Президент поддержал такое решение.

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