Украина получит 90 миллионов евро от Всемирного банка на вакцинацию людей

За эти средства планируют привить 10 миллионов украинцев

За эти средства планируют привить 10 миллионов украинцев

Фото: из открытых источников

Всемирный банк выделит Украине деньги в размере 90 миллионов евро для проведения вакцинации 10 миллионов украинцев.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сюжете "ТСН".

Предполагается, что данные средства предназначены для закупки вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX. С помощью данных средств будут возмещены расходы на вакцинацию 10 миллионов человек.

Отмечается, что речь идет, как о самой прививке, так и о создании инфраструктуры для хранения и доставки препаратов, расширения тестирований на COVID-19 и информирования граждан о вакцинации.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов подал предложение, чтобы люди, которые записались на прививку от коронавируса через приложение "Дія", проходили вакцинацию в отдельные дни. Президент поддержал такое решение.