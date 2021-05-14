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14 мая 2021, 13:57 5

В Минздраве сказали, сколько в Украине есть COVID-вакцин для прививки второй дозой

14 мая 2021, 13:57 5
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Речь идет о препарате AstraZeneca
Речь идет о препарате AstraZeneca
Фото из открытых источников
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В Украине для повторной вакцинации от коронавируса препарата AstraZeneca оставили 26 тысяч доз.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В конце мая часть людей, которые вакцинировались первой дозой вакцины AstraZeneca/Covishield, начнут получать вторую дозу (через 12 недель после первой прививки).

"Для этого зарезервировано 26 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio. Люди, которые вакцинировались остаточными дозами или как публичные лица, также гарантированно будут вовремя привиты против COVID-19 второй дозой", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что вакцины AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca/Covishield имеют одинаковый состав и технологию производства. Поэтому если человек получил первую дозу вакцины Covishield, то вторая доза может быть AstraZeneca-SKBio.

Ранее сообщалось, что в Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca.

коронавирус Украина вакцина Минздрав прививка

 
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