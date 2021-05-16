В Україні за добу вакциновано проти COVID-19 понад 6 тисяч людей
6 164 людини щеплено проти COVID-19 за добу 15 травня 2021 року в Україні.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.
939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном), - цитує пресслужба міністра Степанова.
Найбільше щеплень за добу зробили в Одеській області (482 щеплення) на Буковині (464) та на Харківщині (400). Більше 300 осіб вакцинували на Херсонщині (392), на Полтавщині (371), на Київщині (339) та в столиці (336). Львівщина ледь перевищила цей показник – тут вакциновано 302 особи, Чернігівщина трохи не дісталася до нього – 298 вакцинованих.
Найменше щеплених за добу на Черкащині – всього 57.
Щеплення проводилось 142 мобільними бригадами з імунізації та 308 пунктами щеплення.
Станом на 15 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 556 117 людей.
Як повідомлялося, у Моршині в рамках COVID-експерименту вакцинували 61% населення. Пілотний проєкт із вакцинації розпочався в місті 16 квітня.