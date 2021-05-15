Черкасская область снова перешла в "оранжевую" зону карантина
В Черкасской области 14 мая был превышен коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом, поэтому регион перевели в "оранжевую" зону карантина.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.
В Черкасской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,8% при норме не более 20%.
Поэтому регион стал вторым после Николаевской области, который за последнее время вновь достиг показателей "оранжевой" зоны. При этом в Николаевской области за вчера коэффициент выявления новых случаев коронавируса снизился до 19,3%.
Отметим, что сейчас девять регионов уже отвечают "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.
Напомним, что за прошедшие сутки в Украине обнаружили почти 7 тысяч новых случаев COVID-19.