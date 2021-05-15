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Черкасская область снова перешла в "оранжевую" зону карантина
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15 мая 2021, 12:43 6

Черкасская область снова перешла в "оранжевую" зону карантина

15 мая 2021, 12:43 6
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В области превышен коэффициент выявления новых случаев болезни
В области превышен коэффициент выявления новых случаев болезни
Фото из открытых источников
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В Черкасской области 14 мая был превышен коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом, поэтому регион перевели в "оранжевую" зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

В Черкасской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,8% при норме не более 20%.

Поэтому регион стал вторым после Николаевской области, который за последнее время вновь достиг показателей "оранжевой" зоны. При этом в Николаевской области за вчера коэффициент выявления новых случаев коронавируса снизился до 19,3%.

Отметим, что сейчас девять регионов уже отвечают "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине обнаружили почти 7 тысяч новых случаев COVID-19.

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