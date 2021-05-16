В ТКГ сообщили о шансе разблокирования процесса обмена пленными

Фото из открытых источников

Процесс обмена пленными между Украиной и боевиками может быть разблокирован. Стороны сделали первый шаг, хотя договоренности об обмене пока нет.

Об этом в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24" рассказала член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова, передает RegioNews.

Шанс есть всегда, тем более, что я вижу первые ласточки разблокировки процесса обмена. Это первый шаг - обмен списками. Очень долго мы не могли приблизиться к этому шагу, поскольку представители "ОРДЛО" в ТКГ каждый раз, когда доходил разговор до обмена списками, ссылались на так называемое процессуальное очищение. Наконец этот шаг осуществлен, и для меня это первая ласточка для разблокировки процесса. Мы продолжаем делать процессуальную очистку. Для части людей это очищение сделано. По другим такое очищение продолжается, - сказала Иванова.

Участница гуманитарной подгруппы уточнила, что все обвинения со всех не сняты, последнее решение принимает президент своим указом о помиловании.

Здесь все зависит от его решения. Я хочу подчеркнуть важную вещь, чтобы мы не дали преждевременную надежду людям, которые ожидают своих родных – это первый маленький шаг к разблокированию (вопрос обмена удерживаемыми лицами – ред.), однако это не свидетельствует о том, что уже есть договоренность о процессе обмена. От обмена списками до самого обмена может пройти время, мы не знаем, насколько он будет долгим. Переговоры продолжаются, - рассказала она.

Участница украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова не сказала, сколько точно людей фигурирует в списках на обмен.

Я сейчас не могу вам сказать о количестве людей, поскольку ТКГ – это не постоянный действующий орган. Прошлое заседание было в апреле и следующее будет только во вторник-среду. Я знаю также со слов спикера ТКГ, что речь идет об от 90 до 100 человек. Общее количество (удерживаемых Россией лиц - ред.) 260-270 человек, однако в этой цифре есть люди, в отношении которых не установлено их местопребывание, - сказала Татьяна Иванова.

Как сообщалось, Арестович подтвердил, что Украина хочет вернуть около 100 человек в рамках обмена с боевиками на Донбассе. Прежде всего речь идет о военнослужащих в плену.

Ранее стало известно, что террористы передали Украине списки на обмен пленными. С украинской стороны соответствующие документы были готовы еще зимой, однако тогда оккупанты не шли на диалог.