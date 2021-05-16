У ТКГ повідомили про шанс розблокування процесу обміну полоненими

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Процес обміну полоненими між Україною та бойовиками може бути розблокований. Сторони зробили перший крок, хоча домовленості про обмін поки немає.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповіла членкиня української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, учасниця гуманітарної підгрупи Тетяна Іванова, передає RegioNews.

Шанс є завжди, тим паче, що я бачу перші ластівки розблокування процесу обміну. Це перший крок – обмін списками. Дуже довго ми не могли наблизитись до цього кроку, оскільки представники "ОРДЛО" у ТКГ щоразу, коли доходила розмова до обміну списками, посилалися на так зване процесуальне очищення. Нарешті цей крок здійснений, і для мене це перша ластівка для розблокування процесу. Ми продовжуємо робити процесуальне очищення. Для частини людей це очищення зроблене. Щодо інших таке очищення триває, - сказала Іванова.

Учасниця гуманітарної підгрупи уточнила, що всі обвинувачення з усіх не зняті, останнє рішення ухвалює президент своїм указом про помилування.

Тут все залежить від його рішення. Я хочу наголосити на важливій речі, щоб ми не дали передчасну надію людям, які очікують своїх рідних – це перший маленький крок до розблокування (питання обміну утриманими особами – ред.), однак це не свідчить про те, що вже є домовленість про процес обміну. Від обміну списками до самого обміну може пройти час, ми не знаємо, наскільки він буде тривалий. Перемовини тривають, - розповіла вона.

Учасниця української делегації в ТКГ Тетяна Іванова не сказала, скільки точно людей фігурує в списках на обмін.

Я зараз не можу вам сказати про кількість людей, оскільки ТКГ – це не постійний чинний орган. Минуле засідання було у квітні й наступне буде тільки у вівторок-середу. Я знаю також зі слів спікера ТКГ, що йдеться про від 90 до 100 осіб. Загальна кількість (утримуваних Росією осіб – ред.) 260-270 осіб, однак у цій цифрі є люди, щодо яких не встановлено їх місцеперебування, - сказала Тетяна Іванова.

Як повідомлялося, Арестович підтвердив, що Україна хоче повернути близько 100 осіб в межах обміну з бойовиками на Донбасі. Насамперед ідеться про військовослужбовців у полоні.

Раніше стало відомо, що терористи передали Україні списки на обмін полоненими. З українського боку відповідні документи були готові ще взимку, однак тоді окупанти не йшли на діалог.