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12 мая 2021, 18:10 482

В Одесской области полицейский попался на взятке

12 мая 2021, 18:10 482
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Он требовал от гражданина 1 500 долларов за отказ возбудить уголовное дело
Он требовал от гражданина 1 500 долларов за отказ возбудить уголовное дело
Фото: Нацполиция
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Правоохранители задержали при получении взятки начальника сектора дознания одного из отделений Березовского районного отдела полиции ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГБР.

Отмечается, что полицейский требовал от гражданина 1 500 долларов за отказ возбудить уголовное дело о хищении бюджетных средств, которые предназначались на оплату ремонта дорог в селе Николаевка Ширяевского района Одесской области.

Начальника сектора дознания задержали 11 мая во время получения взятки. Сейчас полиция решает вопрос об объявлении задержанному подозрения в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании для него меры пресечения.

Полицейский может попасть за решетку на срок от 5 до 10 лет. Также санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении в коррупции двум чиновникам "Львовгаза".

ГБР Украина взятка криминал Одесская область

 
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