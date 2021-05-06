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06 мая 2021, 16:10 3

На границе с Польшей застряли почти 300 авто

06 мая 2021, 16:10 3
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Больше всего на пункте пропуска " Шегини"
Больше всего на пункте пропуска " Шегини"
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На границе Украины с Польшей в очередях стоят 290 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Отмечается, что по состоянию на 15 часов возле пунктов пропуска "Грушив” ожидают 50 автомобилей, "Ягодин" - 15, "Шегини” -145, "Краковец" - 80.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса” ожидают 20 автомобилей.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 15 "Устилуг” -...

Posted by Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон on Thursday, May 6, 2021

Как сообщалось, 30 апреля на Запорожской трассе были многочасовые пробки по дороге к морю. Многие люди хотели провести долгие выходные у моря.

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