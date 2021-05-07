В Сумской области отменили ограничения "красной" зоны карантина

Это последний регион, где действовала "красная" зона эпидемической опасности

Это последний регион, где действовала "красная" зона эпидемической опасности

Фото: из открытых источников

Сегодня, 7 мая во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) было принято решение о выводе Сумской области из "красной" зоны карантина.

Об этом сообщил Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает RegioNews.

Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области", - написал Немчинов.

Он добавил, что на территории области будут действовать ограничительные меры, предусмотренные для "желтой" зоны карантина.

Таким образом, уже завтра все области Украины будут находиться в "оранжевой" и "желтой" зоне карантина.

Напомним, с 3 апреля в Сумах усилили карантин - тогда запретили посещать школы, парки и спортивные площадки.

5 мая в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях официально отменили "красную" зону.

На следующий день стало известно, что Запорожскую и Полтавскую области выводят из "красной" зоны карантина.