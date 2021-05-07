Минздрав начнет проводить проверки процесса вакцинации в регионах

В ведомстве утверждают, что получают много сообщений об отказах и о внеочередных вакцинациях

В ведомстве утверждают, что получают много сообщений об отказах и о внеочередных вакцинациях

Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения со следующей недели начнет проводить в регионах мониторинговые проверки для анализа кампании вакцинации от COVID-19 на местах.

Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews. Со следующей недели начнутся мониторинговые визиты по областям Украины, целью которых является анализ состояния проведения вакцинальной кампании. Поскольку очень часто появляются сообщения или об отказе делать прививки без декларации, или о вакцинации людей, которые не предусмотрены дорожной картой", - заявил Ляшко. По его словам, чиновники Минздрава рассмотрят каждый случай нарушения алгоритмов, определенных для этой прививочной кампании. Также регионам будут даны практические советы оптимизации процесса вакцинации в соответствии с мировыми стандартами. Напомним, в Украине за сутки вакцинировали почти 40 тысяч человек, больше всего в Киеве.

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