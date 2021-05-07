11:49  07 мая
Ляшко сообщил даты введения второй дозы вакцин от COVID-19
09:19  07 мая
В центре Одессы "заминировали" дом: на газовой трубе обнаружили гранату
08:41  07 мая
Обострение на Донбассе: зафиксировано 16 новых нарушений, двое военных погибли
UA | RU
UA | RU
07 мая 2021, 12:08 104

Минздрав начнет проводить проверки процесса вакцинации в регионах

07 мая 2021, 12:08 104
Читайте також українською мовою
В ведомстве утверждают, что получают много сообщений об отказах и о внеочередных вакцинациях
В ведомстве утверждают, что получают много сообщений об отказах и о внеочередных вакцинациях
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения со следующей недели начнет проводить в регионах мониторинговые проверки для анализа кампании вакцинации от COVID-19 на местах.

Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Со следующей недели начнутся мониторинговые визиты по областям Украины, целью которых является анализ состояния проведения вакцинальной кампании. Поскольку очень часто появляются сообщения или об отказе делать прививки без декларации, или о вакцинации людей, которые не предусмотрены дорожной картой", - заявил Ляшко.

По его словам, чиновники Минздрава рассмотрят каждый случай нарушения алгоритмов, определенных для этой прививочной кампании.

Также регионам будут даны практические советы оптимизации процесса вакцинации в соответствии с мировыми стандартами.

Напомним, в Украине за сутки вакцинировали почти 40 тысяч человек, больше всего в Киеве.

заявление проверки Минздрав Виктор Ляшко регионы вакцинация

В Украине за сутки вакцинировали почти 40 тысяч человек, больше всего в Киеве
07 мая 2021, 11:35
Минздрав готовит представление об отмене в Сумской области "красной" зоны - Ляшко
07 мая 2021, 10:28
"Слуги народа" рассмотрят отставку Степанова - Арахамия
07 мая 2021, 09:49
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Все публикации »
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram