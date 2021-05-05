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05 мая 2021, 13:29 6

В украинской армии-83-я смерть от коронавируса с начала пандемии

05 мая 2021, 13:29 6
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За минувшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19
За минувшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19
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В Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 83-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Командования Медсил ВСУ, передает RegioNews.

Как отмечается, военнослужащий находился на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

В Медсилах сообщили, что за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализировано одно лицо.

По состоянию на 10.00 05 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 272 человека.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 23 412 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 243 человека.

Также в командовании Медсил ВСУ информируют о ходе вакцинации от COVID-19.

С начала вакцинальной кампании в Вооруженных Силах Украины 47 095 человек получили 1 дозу вакцины.Из них 3 200 военных медиков, - говорится в сообщении.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення...

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Wednesday, May 5, 2021

Как сообщалось, в Украине резкий спад заболеваемости COVID-19: Что известно. Больше всего новых случаев в Харьковской и Донецкой областях.

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