В украинской армии-83-я смерть от коронавируса с начала пандемии

За минувшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19

В Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 83-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Командования Медсил ВСУ, передает RegioNews.

Как отмечается, военнослужащий находился на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

В Медсилах сообщили, что за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализировано одно лицо.

По состоянию на 10.00 05 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 272 человека.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 23 412 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 243 человека.

Также в командовании Медсил ВСУ информируют о ходе вакцинации от COVID-19.

С начала вакцинальной кампании в Вооруженных Силах Украины 47 095 человек получили 1 дозу вакцины.Из них 3 200 военных медиков, - говорится в сообщении.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення... Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Wednesday, May 5, 2021

Как сообщалось, в Украине резкий спад заболеваемости COVID-19: Что известно. Больше всего новых случаев в Харьковской и Донецкой областях.