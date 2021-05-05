В Донецкой области оккупационные войска обстреляли COVID-больницу
Во вторник, 4 апреля, ночью российско-оккупационные войска обстреляли город Красногоровка, в результате чего претерпела повреждений Марьинская центральная районная больница, где сейчас лечатся 45 человек.
Как передает RegioNews, об этом сообщила Марьинская городская военно-гражданская администрация.
Были повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором в настоящее время проходят лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией. После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сейчас сотрудниками отдела полиции №2 Покровского РУП ГУНП в Донецкой области проводится расследование.
Напомним, 4 мая в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.