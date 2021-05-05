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05 мая 2021, 10:34 14

В Донецкой области оккупационные войска обстреляли COVID-больницу

05 мая 2021, 10:34 14
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Пострадавших нет
Пострадавших нет
Фото: Facebook
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Во вторник, 4 апреля, ночью российско-оккупационные войска обстреляли город Красногоровка, в результате чего претерпела повреждений Марьинская центральная районная больница, где сейчас лечатся 45 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщила Марьинская городская военно-гражданская администрация.

Были повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором в настоящее время проходят лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией. После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудниками отдела полиции №2 Покровского РУП ГУНП в Донецкой области проводится расследование.

Напомним, 4 мая в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

война обстрелы оккупанты Донецкая область больница

 
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