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01 мая 2021, 17:02 154

Стало известно, сколько в Киеве зафиксировали нарушений во время усиленного карантина

01 мая 2021, 17:02 154
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За время действия усиленного карантина в Киеве столичные правоохранители зафиксировали больше 10 тысяч правонарушений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу правоохранителей.

Так, полиция проверяла соблюдение противоэпидемических мероприятий и осуществляла проверку специальных билетов на проезд в общественном транспорте. Кроме того, патрулировались места отдыха киевлян.

В результате проверок, было обнаружено 10 562 правонарушения. Из них 957 протоколов составили на должностные лица. В частности, это развлекательные заведения, ночные клубы и рестораны.

На граждан за время "красного" уровня карантина было составлено 474 админпротокола, а также вынесено 9 131 постановление.

Напомним, 1 мая в Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения. Теперь эти регионы находятся в "желтой" зоне карантина. Общественный транспорт и метро станет доступным для всех пассажиров, а не только владельцев спецпропусков.

коронавирус Украина Киев карантин полиция

 
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